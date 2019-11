Ruota panoramica, lavori a ritmo serrato

24 cabine attive fino mezzanotte - Le foto Arrivati i camion con tutti gli elementi che andranno a comporre la ruota panoramica del Natale di Bergamo. Si apre sabato con orario continuato dalle 10 alle 23.45, fino all’Epifania.

I camion sono arrivati in piazza Matteotti intorno alle 10.30 di lunedì 18 novembre e i tecnici e gli operai della Moruzzi Group sono già al lavoro: si monta in centro la ruota panoramica che per le feste di Natale sarà l’attrazione del centro di Bergamo. Sarà installata davanti a Palazzo Frizzoni, sui parcheggi di piazza Matteotti proprio davanti a palazzo Uffici, e resterà allestita sin dopo l’Epifania.

Si monta la ruota panoramica

(Foto by M.Belotti)

Tre camion per la ruota panoramica

(Foto by M. Belotti)

La ruota è recente, è stata costruita pochi anni fa. Tre i camion necessari per tutti i «pezzi» e l’attrezzatura idonea al montaggio, uno dei tir è con rimorchio: i lavori di montaggio termineranno nella mattinata di mercoledì 20 novembre, ma l’attrazione sarà aperta da sabato mattina 23 novembre con orario continuato dalle 10 alle 23.45.

Alta 32 metri, è tra le più alte itineranti in Italia della Moruzzi Group con 24 cabine e una capienza massima di 144 persone alla volta.

Ecco i prezzi per salire sulla ruota panoramica: per gli adulti il costo è di 7 euro, 5 euro per i bambini, ci saranno pacchetti promozionali per le famiglie. Oltre alla cabina con persone con disabilità che accederanno gratis con l’accompagnatore, prevista una cabina «Golden Vip» prenotabile per eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA