Al Papa Giovanni Terapia Intensiva sotto stress. «I sette ricoverati tutti non vaccinati» - Video L’intervista di Bergamo Tv a Luca Lorini e le immagini di cosa si rischia davvero dal reparto dove ci sono i malati più gravi per il Covid. Intervista ai non vaccinati che raccontano la loro odissea.

Martedì 23 novembre il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ospita sette pazienti Covid,( 37 nei reparti ordinari). Nelle ultime 24 ore uno è deceduto e un altro è stato dimesso, ma nel corso della giornata i posti sono stati nuovamente occupati, segno di una accelerata dei casi più gravi anche se i numeri, per ora, sono ben lontani rispetto al 2020.

«Abbiamo dei pazienti giovani di 47 anni e pazienti anziani di 80 anni, pazienti che sono arrivati da pochi giorni e altri che sono qui da sessanta giorni- afferma Luca Lorini direttore del reparto di Rianimazione e Anestesia-. L’unica cosa che hanno in comune questi sette pazienti è che tutti non sono vaccinati».

Di certo rispetto ad un anno fa , ora si è in grado di intervenire con maggiore consapevolezza dei risultati, ma questo non rende il Covid una malattia meno seria rispetto al passato.

«Abbiamo molte più certezze, - continua Lorini- ma la curva di mortalità è ancora nelle terapie intensive va dal 25 al 45%, vuol dire che su 7 pazienti che ci sono in questo momento in Terapia intensiva, due moriranno»

Il professor Lorini in questi giorni si è espresso con toni duri e severi rispetto ai non vaccinati, tanto da rischiare di dover essere sottoposto a tutela. Ci spiega la stanchezza e il rammarico rispetto agli effetti sanitari di un ospedale di nuovo a rischio prevalenza Covid: « Quello che bisogna sapere e che devono sapere i pazienti che arrivano in Terapia Intensiva che non hanno voluto vaccinarsi, è che stanno portando via posti letto agli altri pazienti che hanno altrettanto diritto di essere curati. Un paziente con un infarto, con un incidente o un tumore ha tutti i diritti di avere un posto in Terapia Intensiva e forse anche di più di questi che la stanno occupando».

E poi ci sono le tante storie passate dalla Terapia Intensiva e nei reparti ordinari Covid. Per oltre il 90% sono storie di chi per scelta non si era vaccinato e oggi si dichiara pentito di non averlo fatto. Guarda le testimonianze.

