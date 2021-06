Al tavolo al ristorante? Dopo il tira e molla 6 all’interno, senza limiti all’esterno in zona bianca Con il tavolo tecnico di mercoledì 3 giugno, il Ministero della Salute, il Cts e le Regioni hanno trovato la quadra sul numero di persone massimo che si possono sedere allo stesso tavolo in zona bianca: 6 all’interno dei locali, nessun limite per gli spazi esterni.

Non si arriva quindi alle 8 persone: al tavolo tecnico trovata la quadra per il numero massimo di commensali allo stesso tavolo in zona bianca al bar e al ristorante. Cifra oggetto di continui tira e molla: dalla restrizione a 4 all’allargamento a 8, si è arrivati a sei persone allo stesso tavolo e il numero può anche essere superato nel caso in cui due nuclei famigliari volessero pranzare o cenare insieme.

In zona gialla, invece, rimane il tetto ai 4 commensali per tavolo a meno che non appartengano allo stesso nucleo famigliare. Non solo all’interno ma anche all’esterno del locale.

