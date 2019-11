Al via i lavori per la ruota panoramica Ecco tutte le modifiche al traffico in centro

Al via i lavori per la ruota panoramica

Da lunedì 18 novembre iniziano in piazza Matteotti le operazioni per il montaggio della ruota panoramica che accompagnerà il Natale della città di Bergamo. Per consentire i lavori di installazione sono previste alcune modifiche alla viabilità della piazza.

LE MODIFICHE

Dalle ore 00:00 di lunedì 18 novembre 2019 fino al completamento delle operazioni di montaggio:

– in piazza Matteotti, nel tratto compreso tra viale Roma e passaggio Zeduri (questultimo libero al transito) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati in tutti gli stalli di sosta ricadenti nell’area oggetto dei lavori di montaggio, divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impegnati nei lavori;

– nell’area adibita a parcheggio antistante Palazzo Uffici direzione obbligatoria a sinistra verso via XX Settembre per i residenti e gliautorizzati;

– via Crispi: senso unico alternato a vista con ingresso e uscita dalla Rotonda dei Mille per i soli residenti e i veicoli diretti a Palazzo Frizzoni; strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con piazza Matteotti, divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato destro in direzione di Rotonda dei Mille;

– Passaggio Zeduri all’intersezione con piazza Matteotti: direzione obbligatoria a sinistra

I residenti delle via Borfuro, via XX Settembre, via Sant’Orsola, gli esercenti delle attività così come i veicoli adibiti al carico scarico, quest’ultimi solo negli orari stabiliti per tale attività (Ztl), saranno autorizzati al transito sulla corsia preferenziale di via Tiraboschi con ingresso in passaggio Zeduri.

