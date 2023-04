Al via il Triduo pasquale con la Messa trasmessa in diretta su BgTv alle 9.30

Il 6 aprile, Giovedì Santo , inizia il Triduo pasquale , cuore della fede cristiana. In questo giorno si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Alle 9,30 in Cattedrale , il vescovo Francesco Beschi presiederà la solenne Messa crismale (trasmessa in diretta da Bergamo Tv e sul nostro sito ), durante la quale si terranno la rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi. La Messa sarà concelebrata dal clero diocesano . Saranno ricordati anche gli anniversari significativi di ordinazione dei sacerdoti diocesani (75°, 70°, 65°, 60°, 50° e 25°) e anche quella di tre presuli bergamaschi: Gaetano Bonicelli , arcivescovo emerito di Siena (75°), l’arcivescovo Luigi Bonazzi , nunzio apostolico in Albania, e Ottorino Assolari , vescovo emerito di Serinnha in Brasile (entrambi il 50°). La sera alle 21, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiede la Messa nella Cena del Signore .

Gli appuntamenti del Venerdì Santo

Il giorno seguente sarà il Venerdì Santo, in cui si fa memoria della morte di Gesù Cristo in Croce. Alle 8,45 in Cattedrale, il vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Nella stessa giornata, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, il vescovo interviene al momento di preghiera per i lavoratori proposto ogni anno da Acli Bergamo. Il giorno successivo è il Sabato Santo, vigilia di Pasqua. Alle 8,45 in Cattedrale il vescovo presiede la Liturgia delle Ore, mentre alle 21 presiede la solenne Veglia pasquale, che inizierà con la Cattedrale avvolta nel buio, poi squarciato dall’accensione delle luci. Domenica è la solennità della Pasqua, che fa memoria della Risurrezione di Gesù Cristo. Alle 10,30 in Cattedrale, il vescovo Francesco Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, al termine della quale porgerà i suoi auguri pasquali all’intera diocesi e alla società bergamasca e impartirà infine la benedizione solenne. Alle 17, sempre in Cattedrale, il vescovo presiede i Vespri solenni.