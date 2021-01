Al via la Masterclass di Coorious:

assegnate le prime tre borse di studio Sono state assegnate le prime tre borse di studio per partecipare alla Masterclass di Coorious, il percorso formativo sui temi dell’informazione, della comunicazione e del giornalismo organizzato da Edoomark con L’Eco di Bergamo.

Walter Corna, Michela Nervi e Lorenzo Sala si sono aggiudicati il riconoscimento de L’Eco, dopo aver frequentato la prima Week di Coorious, una settimana di formazione gratuita nella quale i giovani hanno fatto esperienza di come si confeziona una notizia, un titolo, un articolo, grazie alla collaborazione di tutor giornalisti professionisti de L’Eco e Bg Tv e dei formatori di Edoomark.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, con oltre cento partecipanti suddivisi su tre Week da novembre 2020 a gennaio 2021. La partecipazione alla Week è stata il primo passo per poter accedere alla Masterclass, un ulteriore corso intensivo di sei mesi con lezioni di tecnica, racconti, aneddoti ed esercitazioni pratiche coadiuvati da esperti giornalisti.

Walter Corna

Il percorso formativo, che si terrà da gennaio a giugno, sarà modulato su 150 ore per un costo di 1.200 euro. L’Eco di Bergamo ha messo a disposizione 10 borse di studio. Dall’organizzazione della redazione all’attività di inviato, i ragazzi dai 18 ai 30 anni residenti in provincia di Bergamo possono toccare con mano la giornata tipo di un giornalista, scoprirne i segreti e raccontare un fatto attraverso strumenti differenti, dalla carta all’online passando dalla tv. «Ho ricevuto la telefonata che annunciava la borsa di studio e sono felicissima – esclama soddisfatta Michela Nervi -. Durante la Week abbiamo ricevuto tantissimi consigli e lavorato sul campo. Non avevo la minima idea di cosa significasse trascorrere una giornata da giornalista, nella quale bisogna sempre stare sul pezzo e non trascurare nessun particolare. Mi sono divertita parecchio e ho capito che è un lavoro che mi piace».

Lorenzo Sala

«Mi sono impegnato molto e sono orgoglioso del risultato – afferma Lorenzo Sala -. Sono felicissimo di poter accedere alla Masterclass perché in futuro voglio fare il giornalista. Mi aspettavo un corso più teorico, invece abbiamo sperimentato in maniera approfondita anche la parte pratica e siamo riusciti a lavorare in gruppo, simulando una giornata vera in redazione. E pensare che all’inizio il lavoro di giornalista mi sembrava fosse noioso. Mi sono dovuto ricredere: ogni giorno è diverso e la curiosità sta proprio alla base del successo di un giornalista».

«È stata un’esperienza positiva e un’opportunità di crescita con un possibile sbocco professionale – è il pensiero di Walter Corna -. Sono un appassionato fotografo, e frequentare questo corso è un’occasione in più per completare la mia formazione, unendo l’attività di giornalista. Anche perché in fondo si fotografa quello che si conosce e in questo modo riuscirò a comunicare meglio anche tramite le mie fotografie, che potranno raccontare meglio storie e notizie. Un ringraziamento particolare ai formatori, che hanno rappresentato un valido aiuto e ci hanno permesso si aumentare le nostre competenze, facendoci anche lavorare sodo». Per ulteriori informazioni basta collegarsi al sito www.coorious.it.

