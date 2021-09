Alberi tagliati a Curno, denunciati i vandali con la motosega Si tratta di un minore e un ventenne della zona. Avevano segato 11 alberi ad alto fusto nei Comuni di Curno, Treviolo e Paladina.

I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno deferito in stato di libertà due soggetti, un minorenne e un 20enne della zona, resisi autori, domenica 26 settembre nella notte, del taglio di 11 alberi ad alto fusto nei comuni di Curno, Treviolo e Paladina.

I Carabinieri di Curno, sin da subito, hanno avviato le indagini analizzando decine di immagini dei sistemi di videosorveglianza, oltr e alle immagini dei filmati diventati virali sul web e postati sui diversi social network. «Grazie ai dettagli colti durante la visione dei filmati è stato possibile individuare il modello dell’autovettura utilizzata dai due soggetti per spostarsi da un comune all’altro» spiegano i militari dell’Arma.

La motosega utilizzata per tagliare gli alberi

Questo elemento unito alla specifica attività informativa svolta sul territorio ha consentito di identificare gli autori e di recuperare la motosega utilizzata per compiere i danneggiamenti. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà per danneggiamento in concorso.

