Alimenti per l’ospedale da campo

Coldiretti Bergamo in prima linea Coldiretti Bergamo in prima linea per fornire prodotti agricoli per i pasti del nuovo ospedale da campo della Fiera.

Dopo la conferma del Governatore della Lombardia Attilio Fontana che l’ospedale da campo presso la Fiera di Bergamo verrà realizzato, Coldiretti Bergamo ha immediatamente dato la proprio disponibilità a reperire e donare prodotti alimentari per la preparazione dei pasti necessari.

«Valuteremo immediatamente quali generi alimentari saranno necessari e quali sarà possibile recuperare con le nostre aziende associate– spiega il presidente di Coldiretti Bergamo, Alberto Brivio –;in questo momento drammatico, come forza amica del Paese e come agricoltori impegnati quotidianamente nella produzione di cibo, sentiamo il dovere di fare il possibile per sostenere la nostra comunità e la nostra terra».

Brivio prosegue sottolineando che «le aziende agricole tra mille difficoltà e un clima di grande tristezza per quanto sta accadendo, continuano a produrre generi alimentari per assicurare beni essenziali alla popolazione durante l’emergenza Coronavirus. A tutte loro va il nostro personale ringraziamento e come Coldiretti siamo per tutto al loro fianco».

«Nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, i vincoli, le difficoltà economiche, i tentativi di speculazione e gli ostacoli oggettivi all’operatività – sostiene Brivio – non conosce sosta l’impegno quotidiano degli agricoltori bergamaschi: i campi continuano ad essere coltivati perché le stagioni non si fermano, gli animali vengono accuditi più volte al giorno per assicurare il loro benessere e per il normale ciclo produttivo. Ora, dopo aver attivato un servizio di recapito a domicilio dei prodotti alimentari grazie a diverse aziende agricole sparse sul territorio, siamo pronti anche dare il nostro sostegno per il funzionamento della nuova struttura ospedaliera».

Coldiretti Bergamo sottolinea che per questa operazione è essenziale un coordinamento e un’organizzazione logistica efficiente, in quanto è necessario garantire un approvvigionamento costante, in particolare per le merci deperibili.

