Alla Celadina torna il Cre per gli anziani. «Tante proposte per contrastare l’isolamento»

Arriva l’estate e si ripropongono i due principali problemi dei cittadini anziani. Da una parte il caldo, dall’altra il rischio solitudine, soprattutto ad agosto, quando i propri cari vanno in vacanza, molte attività commerciali chiudono e la città si svuota. Il Comune di Bergamo monitora la situazione, e la prima azione messa in campo è quella di riproporre un appuntamento storico come il Centro ricreativo per anziani, che torna dopo tre edizioni sospese a causa della pandemia. L’appuntamento è al Centro per tutte le età di Celadina, dal 3 luglio all’8 settembre. Il Cre è in programma il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 17.