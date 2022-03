Alla Scuola Teulié il giuramento di due giovani bergamaschi

Una scelta ben ponderata da parte di Francesco e Mattia. «Ho sempre guardato con curiosità e interesse alla vita militare – dice il sedicenne di Bergamo -. Sono stato consigliato da amici di famiglia e mi sento proiettato verso una carriera militare, che so comunque lunga, difficile e irta di ostacoli. Questa è un’esperienza molto diversa rispetto a quella dei miei coetanei.

Dello stesso avviso Mattia: «Già alle scuole medie guardavo con interesse a mio fratello Mirco che ha frequentato la Teulié ed ora è studente universitario in Ingegneria. Questi mesi di prova mi hanno convinto a continuare la vita in divisa. Il giuramento è un atto formale, ma che rimane sia per la vita militare che civile». Al termine del triennio, gli allievi potranno continuare la loro formazione all’Accademia militare accedendo attraverso il superamento di un concordo.