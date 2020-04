«All’aperto per il distanziamento

La mascherina non dia false sicurezze» «Le mascherine vanno utilizzate anche all’aperto se non è possibile mantenere il distanziamento sociale». Lo ha ribadito il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa.

Brusaferro ha sottolineato comunque che la mascherina «non deve dare false sicurezze: è un elemento aggiuntivo, ma l’igiene personale e il distanziamento sono misure più importanti».

La mascherina, ha aggiunto, va usata negli «ambienti confinati», vale a dire in «luoghi chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale» come ad esempio i supermercati e i mezzi di trasporto. E va utilizzata anche «in ambienti aperti se non manteniamo il distanziamento». Ad esempio alla fermata dell’autobus «può essere utile mantenerla».

