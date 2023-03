Allarme siccità, consigli anti spreco dai giardini alla doccia. E tu, come ti comporti?

«Il nostro territorio - affermano da Uniacque - è da sempre ricco d’acqua ma la situazione ora sta cambiando a causa della grave siccità. La mancanza di neve durante l’inverno e l’assenza prolungata di piogge stanno prosciugando le nostre sorgenti. Tutelare la risorsa acqua è alla portata di tutti: ecco qualche consiglio anti spreco, da mettere in pratica sempre ma soprattutto durante i periodi torridi come questo». Ecco quindi le indicazioni pratiche del vademecum di Uniacque: innaffiare i giardini usando soltanto acqua di recupero, non riempire le piscine di casa, non lavare auto e piazzali. Per la casa invece: preferire le docce rapide a lunghi bagni in vasca, usare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico. E soprattutto non lasciar scorrere l’acqua quando non serve.