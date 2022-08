Allo stadio di Bergamo divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Lo ha stabilito il Comune di Bergamo per tutta la stagione calcistica. «È fatto divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine a partire da due ore prima degli eventi sportivi ad un’ora dopo la conclusione degli stessi; nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate».

«Vietato anche agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro e in lattine a partire da due ore prima l’inizio degli eventi sportivi ad un’ora dopo la conclusione degli stessi» continua il Comune di Bergamo che specifica l’area di divieto : «Quella compresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze: via Muraine; via Suardi; via Corridoni, (fino all’intersezione con la circonvallazione Plorzano); circonvallazione Plorzano; circonvallazione Fabriciano, (fino all’intersezione con via Pescaria); via Pescaria; via Baioni, (da incrocio con via Pescaria e sino a via Nazario Sauro); via Nazario Sauro; piazzale Oberdan; via Cesare Battisti; Via Spino». Il provvedimento ha validità fino al 30 giugno 2023.