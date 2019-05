Alpini, c’è attesa- la diretta della sfilata qui

Apre la Cittadella tra mortadella e polenta Parte il lungo e speciale weekend delle penne nere a Milano. Su Bergamo Tv due giorni all’insegna degli alpini: sabato dalle 21 la trasmissione di presentazione e domenica dalle 14 la diretta della sfilata.

Da venerdì gli alpini di tutta Italia (e non solo) saranno «padroni» della città di Milano. Alle penne nere ma anche a tutta la cittadinanza e alle famiglie è dedicata la «Cittadella» allestita al Parco Sempione con uomini, mezzi, equipaggiamenti e tende di Protezione Civile Ana, Truppe Alpine e Ospedale da Campo. Aperta fin dal mattino e per tutta la tre-giorni alpina, sarà inaugurata ufficialmente alle 14 del 10 maggio, con il taglio del nastro da parte del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e del comandante delle Truppe Alpine Gen. C. A. Claudio Berto.

Ormai è tutto pronto per la grande «Adunata del Centenario», che dal 10 al 12 maggio invaderà il capoluogo lombardo con circa 500.000 persone tra alpini, familiari, amici e simpatizzanti e soprattutto lo animerà con momenti solenni ma anche e soprattutto di festa.

Pronta anche la Cittadella degli Alpini. Qui è previsto un allestimento - in un’area complessiva di 24.000 metri quadrati attorno a piazza del Cannone al Parco Sempione - si propone come vetrina dei mezzi di equipaggiamento di ultima generazione in uso alla Protezione Civile Ana e alle Truppe Alpine, al servizio della popolazione in caso di emergenza. A popolare la Cittadella ci sono cingolati, blindati, mezzi di soccorso, accampamenti, mostre a tema e l’Ospedale da Campo Ana, utilizzato soprattutto nelle missioni di pace all’estero. Non mancheranno simulazioni d’intervento, per esempio nella gestione di ordigni, nello spegnimento di incendi boschivi, nel soccorso alle persone.

Ma non solo: Milano si è mobilitata anche in ambito gastronomico. Il «Panino dell’Alpino», ideato dal servizio di food delivery Deliveroo in collaborazione con Panino Giusto e Bocconcino, è declinato in due ricette ispirate alle atmosfere e all’ambiente della montagna e dedicate a sostenere le attività del Coro dell’Associazione Nazionale degli Alpini di Milano, il coro del capoluogo milanese che proprio quest’anno celebra il suo 70esimo anniversario.

Le celebrazioni hanno come partner Confagricoltura che sarà presente al Villaggio degli Alpini in piazza Castello con «Casa Confagricoltura», uno stand nel quale saranno proposte le eccellenze agroalimentari delle aziende associate. «La nostra Organizzazione condivide con gli Alpini i valori della solidarietà e della fratellanza - sottolinea Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia - oltre all’amore per la terra e l’impegno per la sua difesa. La nostra presenza qui vuole testimoniare e rafforzare questa vicinanza». Tra le proposte alimentari nel corso dell’adunata ci saranno, in Piazza Duomo e Piazza Castello, anche quattro mortadelle giganti da 900 kg e lunghe 6 metri l’una. Non manca inoltre la possibilità di un amaro con cinque postazioni di somministrazione dislocati in differenti punti nevralgici della manifestazione che vedono protagonista l’Amaro Braulio. Sarà presente anche il motocarro Braulio, speciale mezzo ispirato alle tradizionali botti in rovere di Slavonia dove l’amaro invecchia nelle cantine di Bormio. Come dessert una proposta dolciaria con la «Stella Alpina» della pasticceria Martesana.

Un’altra protagonista gastronomica del raduno sarà la polenta. Venerdì 10, infatti, alla sera, gli Alpini valtellinesi distribuiranno vino e polenta in piazza Lombardia, accompagnati dalla colonna sonora del Coro gruppo Alpini di Canzo (Lecco). Come da tradizione poi, gli alpini si organizzeranno autonomamente, sezione per sezione, o tra singoli gruppi di amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA