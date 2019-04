Alpini, c’è la guida dell’Adunata di Milano

Le Penne nere festeggiano cent’anni È fresca di stampa e già in distribuzione la Guida alla 92ª Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Milano dal 10 al 12 maggio prossimi.

Una bella notizia per tutti gli Alpini bergamaschi, che sono numerosissimi. «È fresca di stampa e già in distribuzione la Guida alla 92ª Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Milano dal 10 al 12 maggio prossimi – si legge sul sito dell’associazione nazionale Alpini – . L’opuscolo raccoglie in 64 pagine il quando, dove e come del grande raduno alpino, dedicato quest’anno al centenario di fondazione dell’Ana, che proprio a Milano è nata nel 1919 e che a Milano ha tuttora sede».

« Il libretto – continua la nota – oltre che un vademecum con il programma dettagliato della tre-giorni e tutte le informazioni pratiche per muoversi in città, vuole essere un benvenuto agli Alpini e al loro seguito da parte dei partner dell’Adunata: Regione Lombardia, Comune di Milano e Città metropolitana di Milano. All’interno si trovano infatti ampi spunti per il tempo libero, in città così come nel territorio: le principali attrattive turistiche, i suggerimenti per lo shopping, i siti e gli eventi di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte, i musei e le mostre da non perdere a Milano, ma anche i luoghi storici, le montagne e le tradizioni gastronomiche di Lombardia».

«L’opuscolo, in maneggevole formato tascabile, è disponibile gratuitamente presso la sede del Comitato organizzatore adunata, Coa, la sede nazionale Ana, gli Atm point, le biglietterie Trenord, gli spazi di Regione Lombardia a Milano (piazza Città di Lombardia e Filzi) ma anche a Monza, Bergamo, Brescia, Lecco e Varese e in alcuni spazi del Comune di Milano in via di definizione».

