Amministrative, lo scrutinio in diretta Tv

Tutti i risultati, i commenti e le analisi La lunga maratona elettorale comincia alle 14 con la diretta del nostro sito e di Bergamo Tv. Resta sempre aggiornato e ascolta le analisi del voto in bergamasca qui.

Segui qui la diretta di Bergamo Tv dalle 14 alle 18,45 e dalle 19,30 alle 21 per conoscere i risultati del voto municipale nel capoluogo e in decine di altri centri della provincia. In studio ospiti di Giorgio Bardaglio saranno presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche, con i dati forniti in tempo reale da Max Pavan e i collegamenti “live” da Palazzo Frizzoni, con Paola Abrate, e dagli altri principali comuni al voto, con Simona Befani.

Appuntamento martedì anche con «L’Eco di Bergamo». Il nostro giornale pubblicherà uno speciale con i risultati definitivi delle elezioni europee nella Bergamasca, così come tutti i dati relativi al rinnovo dei Consigli comunali nei 166 Comuni bergamaschi che hanno ospitato anche le consultazioni amministrative.

