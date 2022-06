Anche Bergamo boccia il referendum: affluenza al 22%

Gli elettori non hanno gettato il quorum oltre l’ostacolo. Anzi, non ci si è proprio andati vicini: così come nel resto d’Italia, anche a Bergamo l’affluenza s’è arenata su percentuali basse. Tra le più basse nella storia del referendum. Alla chiusura delle urne alle 23 (i seggi si erano aperti alle 7), la partecipazione al voto in Bergamasca si è fermata poco sopra al 22%, mentre in città si è attestata al 20,73%. I dati sull’affluenza sono arrivati a rilento e fino all’1.30 ancora non erano definitivi, mancando ancora qualche seggio.