Anche il prezzo del bitume è alle stelle. «A rischio le asfaltature in provincia»

Alcuni impianti di produzione dell’asfalto hanno già chiuso. Produrlo costa troppo con il prezzo del gas che alimenta il ciclo produttivo schizzato alle stelle. E le imprese edili del territorio, in vista della stagione delle asfaltature, annunciano «il rischio paralisi». Un numero su tutti: il bitume, prodotto di derivazione petrolifera, è aumentato del 40%. Una situazione nota agli amministratori locali, con i ribassi delle gare che già si sono ridotti al lumicino, e «senza le economie di gara – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla -, non avremo margini per migliorie di progetto o per coprire le spese impreviste».