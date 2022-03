Anche l’esame di maturità si avvia verso la normalità, tornano le prove scritte

Non è un ritorno all’Esame di Stato pre Covid, ma non è nemmeno più l’esame «leggero» degli ultimi due anni. Insomma, anche gli esami per gli studenti di quinta superiore vanno verso la normalità. Gli studenti di quinta superiore dicono infatti addio al solo orale: nella Maturità di quest’anno tornano gli scritti. Due prove (il 22 e il 23 giugno) , con alcune differenze rispetto a quelle dell’esame «classico». La prima sarà d’italiano, su base nazionale, la seconda riguarderà una materia che verrà scelta da ogni istituto in base agli indirizzi.

Le prove

La prima prova, quella dedicata all’italiano, si terrà il 22 giugno, a partire dalle 8,30: sarà una prova su base nazionale, con sette tracce per tre diverse tipologie (analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), da svolgere in un massimo di sei ore di tempo. La seconda prova scritta invece (a differenza di quanto accadeva in passato) non sarà elaborata su base nazionale, ma verrà predisposta dai singoli istituti. Si terrà il 23 giugno e sarà diversa per ogni indirizzo, con protagonista una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.