Annunci online, ma attività non dichiarata

4 mila euro di multa a un affittacamere Pubblicava le offerte su Internet, ma non aveva mai denunciato l’inizio dell’attività per questo un affittacamere di Bergamo è stato sanzionato dalla Polizia.

Nel pomeriggio di sabato 1° febbraio agenti della Questura di Bergamo sono stati impegnati in un’attività di controllo che si è concentrata su esercizi commerciali del quartiere della Malpensata a Bergamo.

Gli agenti hanno scovato un esercizio di affittacamere che svolgeva irregolarmente l’attività senza averne comunicato l’inizio, pur pubblicizzandola nei principali siti per prenotazioni alberghiere. Per questo motivo gli agenti gli hanno elevato contravvenzioni per un ammontare di quattromila euro.

