Antinfluenzale, sabato accesso libero al centro vaccinale del «Papa Giovanni»

«Queste giornate senza prenotazione costituiscono una straordinaria occasione per chi vuole vaccinarsi senza perdere giornate di lavoro, in un momento in cui l’andamento dell’influenza stagionale è già intenso e in cui abbiamo ancora 29 pazienti Covid ricoverati, di cui 4 in Terapia Intensiva. Un’opportunità resa possibile dalla Regione, grazie alla disponibilità di tutte le nostre équipe che, con grande impegno, si mettono a disposizione per venire incontro alle esigenze dei cittadini».