Anvur, UniBg al top per la terza missione: premiati la capacità di fare ricerca e il forte impatto sul territorio

Gli atenei italiani – pubblici, privati e speciali – sono stati esaminati per qualità e quantità dei prodotti legati alla ricerca universitaria, tenendo conto di determinati criteri quali il numero di ricercatori assunti (distinguendo in giovani e senior) e gli ambiti della formazione alla ricerca e della terza missione. Le pagelle dell’Anvur, che oltre a individuare gli atenei d’eccellenza serviranno a ripartire l’80% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), premiano UniBg anche su altri fronti. Tra le università comparabili UniBg si classifica al 2° posto (su 16) per la qualità dei prodotti di ricerca afferenti a ricercatori stabili, al 3° posto (su 15) per la qualità dei prodotti di ricercatori neoassunti e promossi e al 5° posto (su 15) per quanto riguarda i prodotti di tutti i ricercatori assunti.

Il commento del rettore

Spiega il rettore, Sergio Cavalieri: «Sebbene i risultati di questa tornata relativi al 2015-2019 non siano assolutamente comparabili con quelli della precedente (che si riferiva al periodo 2011-2014) in quanto è cambiato il metodo della ricerca, questa classifica è molto significativa perché riconosce gli sforzi messi in campo dalle governance che mi hanno preceduto e perché mostra che stiamo andando nella direzione giusta a cui spingono Regione, Ministero e Commissione Europea affinché le università siano legate al territorio e abbiano ricadute economiche e sociali. Un’azione che serve anche agli studenti, impegnati non solo ad acquisire conoscenze di livello teorico ma anche per avere competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro in maniera vincente, come chiedono le istituzioni. Un impegno, quello nel superare la distanza tra ricerca e società attraverso l’ascolto, il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche, mondo produttivo e terzo settore, che testimonia la volontà e la capacità di UniBg di mettere in campo competenze che possono dar luogo a un cambiamento culturale e a una crescita inclusiva del territorio e del Paese».