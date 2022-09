Aperta la Fiera di Sant’Alessandro, 172 aziende in mostra fino a domenica -Foto

Partenza vivace venerdì pomeriggio alla Fiera di Bergamo per l’edizione 2022 della Fiera di Sant’Alessandro , la rassegna regionale organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg dedicata al variegato settore Primario. I primi appassionati hanno cominciato a riempire il piazzale del polo fieristico di via Lunga già una mezz’ora prima dell’apertura della manifestazione, fissata alle 14.30, dedicando molta attenzione ai grandi macchinari esposti sull’area antistante l’ingresso: un antipasto di quanto poi hanno trovato sui circa 50mila metri quadrati complessivi dedicati alla rassegna, 14mila dei quali al coperto.

Ben 172 le imprese presenti (oltre un centinaio quelle targate Bergamo), con un incremento del 5% rispetto mallo scorso anno, provenienti da 12 regioni, con una ventina di categorie merceologiche che ben rappresentano tutto il comparto. Il buon afflusso è stato favorito dall’ingresso gratuito confermato dagli organizzatori per la prima giornata della rassegna, ma viste le premesse è facile prevedere che anche nel fine settimana, in cui si concentrano gli attesi eventi collaterali, saranno in molti (famiglie in testa) a raggiungere la Fiera di Bergamo. Folta partecipazione anche da parte delle autorità intervenute alla cerimonia d’inaugurazione, in rappresentanza del mondo istituzionale, economico e politico.