«Art Up», in mostra

Mariella Bettineschi

In occasione di «Art Up», Ubi Banca espone, nella sede cittadina di piazza Vittorio Veneto, l’opera di Mariella Bettineschi. «L’era successiva» è un progetto costituito da celebri ritratti di donne eseguiti dai più grandi Maestri della storia dell’arte italiana ed europea (Leonardo, Raffaello, Tiziano, Palma il Vecchio, Bronzino, Caravaggio, Ingres, ecc.) il cui volto è manipolato dall’artista tramite un preciso, «chirurgico» intervento, al contempo formale e linguistico: lo sdoppiamento dello sguardo.

In questi occhi raddoppiati c’è la metafora di un incontro tra il sé e l’altro, che riguarda sia la storia che il presente. Il taglio che raddoppia gli occhi di queste donne provenienti dal passato (principesse, poetesse, cortigiane) sembra infatti suggerirci che la loro integrità morale e intellettuale - così come è stata fissata e immortalata dai grandi pittori che le ritrassero - è lo specchio di una piena consapevolezza di sé, maturata, nonostante tutto, in una realtà, allora come oggi, estremamente complessa.

Gli orari di visita corrispondono a quelli di apertura della Sede Bergamo dal lunedì al venerdì: 8,20/13,20 – 14,40/16,10.

