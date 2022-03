Assegno unico, da metà mese via ai bonifici. «Ma tanti sono in ritardo con la domanda»

I primi bonifici dovrebbero arrivare tra una decina di giorni, nella seconda metà del mese . Il condizionale è d’obbligo perché le domande presentate all’Inps per l’assegno unico familiare in erogazione da metà marzo, risultano ancora tutte in «fase istruttoria», vale a dire né approvate né respinte. Si lavora, ma c’è da avviare una macchina complessa e ci vuole tempo. Hanno diritto all’assegno tutti i nuclei familiari con figli minorenni (fino a 21 anni se a carico), vale a dire circa 245mila solo in provincia di Bergamo. Ma l’impressione, stando ai dati nazionali diffusi nei giorni scorsi dall’Inps (gli unici attualmente disponibili) è che circa la metà degli aventi diritto non l’abbiano ancora chiesto .

La situazione nei Caf

Una sensazione condivisa a livello locale da Caf e patronati, che pure nei primi due mesi del 2022 sono stati presi d’assalto, con un i ncremento del 60% delle richieste di Isee rispetto agli anni scorsi . Un surplus di lavoro tutto sommato tiepido, però, rispetto alle attese. Vero è che oltre il 75% delle domande, secondo una stima dell’Inps, sono state presentate in maniera autonoma dagli italiani sulla piattaforma dell’Istituto ; tuttavia il dato che preoccupa gli sportelli bergamaschi dei sindacati è quello relativo al 50% degli aventi diritto che ad oggi non hanno ancora fatto richiesta dell’assegno.

« Ci aspettiamo un aumento delle domande a partire da aprile – dice Candida Sonzogni, segretaria Cisl Bergamo –. La sensazione è che ci sia ancora tanto da fare, perché molte persone non si sono ancora attivate; forse perché non hanno capito che l’Isee non è obbligatorio, almeno nella prima fase di presentazione della domanda, oppure perché in realtà c’è ancora tempo per presentarla. I lavoratori dipendenti si accorgeranno però dell’ammanco dei soldi già con lo stipendio di marzo, e allora prevediamo che correranno a fare richiesta dell’assegno».

Buste paga più «leggere»

Con l’entrata in vigore della nuova misura, da questo mese infatti non ci saranno più in busta paga né assegni familiari, né detrazioni per i figli minori o a carico. Chi non l’ha ancora fatto, può presentare domanda fino al 30 giugno per avere diritto agli arretrati a partire da marzo . Il valore dell’assegno unico varia a seconda dell’Isee: per circa la metà delle famiglie italiane (con Isee fino a 15mila euro) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Ad oggi sono 19mila le domande Isee presentate agli uffici della Cisl (nel 2021 erano 11.700), 7mila quelle per l’assegno unico; circa 11mila i modelli Isee al patronato delle Acli: «Abbiamo fatto in due mesi l’80% dell’attività che generalmente facevamo durante tutto l’anno – dice il direttore Andrea Perico –. In questa fase stanno arrivando i primi ritardatari che, in assenza dell’Isee, presentano lo stesso la richiesta per ricevere almeno l’importo minimo previsto (che varia a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, ndr), salvo poi riservarsi di aggiornare la domanda con il documento mancante. È vero però che la percentuale complessiva di coloro che hanno già fatto richiesta è abbastanza limitata rispetto alle previsioni ».