Astino, cane finisce in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco L’intervento nella mattinata di domenica 14 novembre a Bergamo in via Astino.

La prima partenza dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo e la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) sono intervenute nella mattinata di domenica 14 novembre a Bergamo, in via Astino, per il recupero di un cane. L’allarme è scattato verso le 10,30: l’animale era finito in una scarpata, fortunatamente senza riportare ferite. I pompieri lo hanno recuperato in sicurezza con le tecniche Saf e affidato ai proprietari.

