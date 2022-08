Atalanta, anticipi e posticipi: Cremonese e Inter di domenica a pranzo, le altre big sempre alle 18

Due gare alla domenica a pranzo (12,30), entrambe in casa: i due derby con la Cremonese (11 settembre) e con l’Inter (13 novembre). Una sola partita in notturna, sabato 15 ottobre col Sassuolo in casa (20,45). E le altre big la domenica alle 18: a Roma (18 settembre), in casa con Fiorentina (2 ottobre), Lazio (23 ottobre) e poi con il Napoli (ma di sabato, il 5 novembre). La Lega calcio ha appena reso note date e orari di anticipi e posticipi dal 6° al 16° turno di A, quindi fino alla sosta di metà novembre (15° turno) per i Mondiali in Qatar e poi per la prima giornata (16° turno) del 2023. Ovviamente prima ci sono le gare delle due giornate già rese note: giovedì 1° settembre (20,45) Atalanta-Torino (4° turno, Dazn) e lunedì prossimo 5 settembre (ore 18.30) Monza-Atalanta (5° turno, Dazn).