Atalanta, l’asta benefica delle maglie supera quota 13 mila euro Asta maglie «Christmas Match», l’aggiornamento alle ore 18 di mercoledì 29 dicembre. In vetta ancora Zapata. L’iniziativa del club nerazzurro con Bergamo Tv a favore degli Amici della Pediatria prosegue fino al 10 gennaio.

Prosegue fino al 10 gennaio l’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre dell’Atalanta indossate (e poi autografate) in occasione del «Christmas Match» Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso: il montepremi provvisorio delle promesse di pagamento ha raggiunto quota 13mila euro complessivi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv, è giunta alla sua dodicesima edizione: quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Amici della Pediatria.

In vetta alla classifica delle offerte rimane a quota 1300 euro la maglia numero 91 del bomber colombiano Duvàn Zapata , seguita a 1200 da quella di Koopmeiners e a 700 dalle casacche di Palomino e Ilicic. Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e sulle pagine social Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove tutte le sere vengono pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie (così come sui canali ufficiali dell’Atalanta).

