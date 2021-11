Atalanta-Manchester: cori, birre e striscioni: la città invasa dal folklore inglese - Foto/Video Martedì sera l’atteso match con il Manchester United, intanto i tifosi inglesi sono sparsi per la città e si fanno riconoscere per i cori e striscioni bianco rossi.

L’attesa per il match di Champions League Atalanta-Manchester è vissuto dai 1.4000 tifosi inglesi arrivati in città come una festa. Da due giorni girano per i pub e i bar del centro e di Città Alta a bere birra e a tappezzarli con striscioni bianco rossi che inneggiano alla loro squadra.

Guarda il video di un gruppo di tifosi al Vox in viale Vittorio Emanuele.

Vicino ai capannelli di tifosi anche le camionette di Polizia e Carabinieri che osservano da vicino la situazione perchè non degeneri.

