Atalanta, oggi alle 18 il sorteggio della Champions League: segui la diretta Giovedì 26 agosto alle 18 a Istanbul il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22, con 32 squadre suddivise in 8 gironi: l’Atalanta è in terza fascia e la prima giornata in programma è il 14/15 settembre. Diretta sul nostro sito e su Bergamo Tv.

Dopo l’assaggio di campionato, la nuova stagione del calcio entra nel vivo giovedì 26 agosto alle 18 con il sorteggio della Champions League 2021/22 che coinvolge Inter, Milan, Atalanta e Juventus. La 67a edizione del torneo, destinato a cambiare profondamente nel prossimo futuro, vedrà ancora in lizza 32 formazioni, che cominceranno il cammino il 14/15 settembre con l’obiettivo di raggiungere la finale in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Nel sorteggio, le italiane sono equamente distribuite nelle quattro fasce: solo l’Inter ha il vantaggio di essere testa di serie - di diritto quale vincitrice della serie A -, mentre la Juve è in seconda fascia, l’Atalanta in terza e il Milan, che manca dalla «sua» coppa da sette anni, è nella quarta. Una posizione a forte rischio, per i rossoneri, che dall’urna potrebbero finire direttamente in un «girone di ferro».

La speranza per Stefano Pioli è quella di pescare, tra le quadre di prima fascia, quelle relativamente più morbide, e cioè il Lille, lo Sporting Lisbona o il Villarreal, promosso grazie alla vittoria in Europa League e quindi quinta squadra spagnola del torneo. Al contrario, lo scenario da incubo prevederebbe ipotesi tipo Manchester City, Psg e Ajax, tre avversari di peso e di nome dalle rispettive fasce. In ogni caso i pericoli maggiori sono nella prima ura, dove oltre alla squadra di Guardiola e all’Inter - che non è una minaccia per le altre italiane in quanto nella prima fase le squadre della stessa federazione non possono condividere un girone - ci sono poi il Chelsea campione in carica l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco.

Non ci sono meno insidie, peraltro, nella seconda fascia, che a fianco della Juve comprende delle vere corazzate: Barcellona, Liverpool, Manchester United, Psg e Real Madrid, oltre a Siviglia e Borussia Dortmund. Una situazione che potrebbe avvantaggiare i bianconeri rispetto all’Inter, anche se con tre squadre spagnole e due inglesi il veto dei derby potrebbe far finire nel loro girone una tra City, Chelsea o Atletico. Le ultime due fasce sono ancora da completare, in attesa della conclusione degli spareggi, ma al momento l’Atalanta la divide con l’Ajax, il Lipsia, il Porto e lo Zenit San Pietroburgo. La quarta fascia comprende Wolfsburg, che come il Milan mancava da anni dalla Champions, Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, Young Boys e Malmoe.

Suo nostro sito seguiremo il sorteggio in diretta e l’appuntamento sarà trasmesso anche da Bergamo Tv con un approfondimento dalle 17,30.

