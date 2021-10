I pullman hanno circolato regolarmente in città (Foto by Bedolis)

Atb, Teb e mezzi Arriva, nessuna disagio al trasporto con le novità sul green pass Il trasporto è stato garantito senza turbative nella prima giornata di green pass obbligatorio per i lavoratori bergamaschi dei mezzi Arriva, Atb e Teb.

Secondo i dati raccolti segnalazioni di disagi non ce ne sono stati con i dati forniti dalle azienda. Da Arriva (ex Sab) i lavoratori senza green pass sono stati tra il 6 e l’8% con un incremento del livello di malattia rispetto al trend del periodo. In Atb solo una ventina i lavoratori senza certificazione valida.

Non sono state segnalate manifestazioni sulle strade e cancellazioni di linee: solo 5 corse sono state annullate tra Bergamo e Casazza in tutta la provincia. Sicuramente nella giornata i mezzi sono stati un po’ meno pieni del solito: i timori della vigilia di blocchi e mobilitazioni potrebbero aver spinto i bergamaschi a utilizzare altri mezzi di trasporto in autonomia o a muoversi in anticipo per essere puntuali al lavoro.

Intanto Atb ha comunicato che già da giovedì 14 ottobre tre addetti delle società Securmatica e Sicurnord sono in servizio presso le principali fermate e sulle linee della rete per effettuare controlli sul rispetto delle norme anti-Covid, con particolare riferimento al corretto utilizzo della mascherina a bordo dei mezzi e al monitoraggio dell’affluenza dei passeggeri e delle capienze.

Il servizio viene svolto nei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 19, fino al 22 dicembre, dagli incaricati. I passeggeri possono identificare gli addetti al controllo grazie a un badge di riconoscimento e al gilet di servizio. A partire dalla prossima settimana i controlli saranno effettuati anche sulle linee Teb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA