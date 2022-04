Ats Bergamo, ecco dove sarà somministrata la quarta dose del vaccino anti-Covid - Tutte le info

I centri vaccinali attivi in provincia di Bergamo sono i seguenti:

-TREVIGLIO c/o SAME •Venerdì dalle 14 alle 20 •Sabato: dalle 8 alle 14

Le fasce orarie indicate sono confermate fino a sabato 16 aprile e successivamente saranno aggiornate.

I cittadini possono prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid-19 anche presso le farmacie aderenti, specificate nelle tabelle qui sotto

In fase di prenotazione tramite il portale, occorre selezionare «farmacia» come luogo di somministrazione e verranno mostrati gli appuntamenti disponibili. Se la farmacia individuata non è presente nel portale può essere contattata direttamente ai recapiti indicati.