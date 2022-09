Attenti alle truffe, un poster informativo in tutti i condomini della Bergamasca

La Questura di Bergamo e Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) Provinciale di Bergamo hanno siglato un accordo per divulgare un poster informativo destinato a fornire ai condomini le informazioni necessarie per tutelarsi da possibili truffatori.

In particolare il progetto prevede che ogni amministratore di condominio affigga all’interno del palazzo amministrato il volantino affinché possa essere di utilità per gli abitanti e funga anche da deterrente per i malintenzionati. Sul volantino sono elencate le diverse tipologie di truffe messe in atto negli ultimi tempi e ovviamente l’invito a chiunque abbia sospetti su visitatori sconosciuti a chiamare il numero unico di emergenza 112.