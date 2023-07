Autostrada A4, lavori notturni: chiusi i caselli di Bergamo, Dalmine e Trezzo

Intervento di controllo della sicurezza sulle uscite di Bergamo, Dalmine e Trezzo sulla A4. Per questo motivo da lunedì 10 luglio pr tre notti la circolazione in quei caselli sarà così modificata:

Dalle 21 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 luglio

- Sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Torino.