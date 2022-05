Beato Palazzolo domenica sarà santo. Su L’Eco di oggi uno speciale, stasera una trasmissione su BgTv

Alla vigilia della canonizzazione del beato don Luigi Maria Palazzolo, in programma il 15 maggio in piazza San Pietro, con L’Eco di Bergamo di venerdì 13 maggio uno speciale di 12 pagine con interviste e approfondimenti sulla vita di Palazzolo.

E sarà dedicata alla sua canonizzazione anche la puntata di venerdì 13 maggio sera di «Bergamo in Diretta», in onda alle 21 su Bergamo Tv. Ospiti di Paola Abrate saranno il teologo don Ezio Bolis e il direttore generale dell’Istituto Palazzolo Edoardo Manzoni.

La trasmissione ripercorrerà la vita del santo che sarà canonizzato domenica 15 maggio in Vaticano insieme a Madre Francesca Rubatto. Sono previsti alcuni contributi filmati con le testimonianze del vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, della postulatrice per le cause dei Santi, Suor Linadele Canclini, e della Madre Superiora delle Suore Poverelle, Suor Marilina Monzani. Al termine della trasmissione, intorno alle 21.50, sarà proiettato il docufilm «Don Luigi Palazzolo, prete tra gli ultimi», prodotto da «Officina della Comunicazione».

Attraverso racconti e testimonianze registrati in gran parte nel museo dedicato a don Luigi Palazzolo e nei luoghi in cui ha vissuto (la sua camera da letto, la biblioteca…), la serata racconterà alcuni aspetti del suo carisma e della sua fede, i tratti distintivi che ancora oggi caratterizzano l’opera e l’impegno delle Suore Poverelle, la congregazione nata a Bergamo nella seconda metà dell’800 e fondata dallo stesso Palazzolo, di cui si racconterà la storia dalla prima suora, Teresa Gabrieli, fino ai giorni nostri. Nato da famiglia benestante, fin da bambino don Luigi Palazzolo si è sempre messo a disposizione della carità. Di lui, i racconti documenteranno la gioia che sapeva trasmettere soprattutto ai bambini e alle bambine. Nel corso della trasmissione si guarderà anche all’attualità e all’opera che le suore Poverelle stanno compiendo in Italia e in tante altre parti del mondo.