Beni confiscati, 2,5 milioni dalla Regione Lombardia per il recupero di 40 immobili

Gli enti beneficiari si trovano in 24 comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Monza Brianza e Pavia .

«Il recupero dei beni confiscati - ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - è una delle priorità di Regione Lombardia. Voglio ringraziare i nostri uffici, dato che il decreto è stato firmato in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 30 giugno. Gli enti beneficiari riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione dell’assegnazione del contributo». «Restituire alla collettività questi immobili - ha proseguito - è fondamentale per ribadire il primato della legalità. Soprattutto perché la maggior parte di essi viene utilizzata per fini sociali».