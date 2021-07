Benzina a 1,634 euro al litro, record dal 2018 Si tratta, spiega l’Unione consumatori di un record da novembre 2018 . In un anno per il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%.

L’aumento del petrolio spinge i prezzi dei carburanti: secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico i prezzi dei carburanti sono in modalità self service, 1,634 euro al litro per la benzina e a 1,495 euro per il gasolio. Si tratta, spiega l’Unione consumatori di un record da novembre 2018 . In un anno per il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%.

