Bergamo al voto, ultimi fuochi

Intervista doppia Gori-Stucchi Su «L’Eco» in edicola oggi, sabato 25 maggio, 22 pagine speciali dedicate alle elezioni: il voto in città, i programmi elettorali, tutti i nomi dei candidati nel capoluogo e nei Comuni di provincia chiamati alle urne.

Ormai ci siamo. Domani Bergamo e altri 165 Comuni della provincia andranno al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consigli comunali. La sfida più attesa è quella in città, dove quattro candidati sono in corsa per Palazzo Frizzoni: dopo l'intervista doppia di venerdì 24 maggio a Nicholas Anesa (M5S) e Francesco Macario («Bergamo in Comune»), ora tocca ai due principali sfidanti: il sindaco uscente Giorgio Gori (centrosinistra) e il leghista Giacomo Stucchi (centrodestra).

Stucchi è sicuro del fatto suo e punta a vincere al primo turno. E ai sondaggi che danno in vantaggio il sindaco uscente non pare dare molto peso. Gori, dal canto suo, si affida ai «cinque anni di lavoro alle spalle: i cittadini scelgono il sindaco per come ha saputo amministrare, non per l’ideologia». Vedremo a chi daranno ragione le urne.

