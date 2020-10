Bergamo, attenzione alla nuova truffa

«Sua figlia ha il Covid, servono soldi» Torna la paura del Covid e i truffatori ne approfittano immediatamente. Ecco che cosa è successo a un’anziana mercoledì 21 ottobre a Bergamo.

Una lettrice ci segnala che mercoledì all’ora di pranzo sua mamma, una pensionata di 89 anni che abita nelle case Aler di via Borgo Palazzo 16, ha ricevuto la telefonata di una donna che ha tentato di portarle via soldi e gioielli. Per fortuna la truffa non è andata a buon fine. «Il numero era di un cellulare estero, quando l’ho richiamato c’era la segreteria - racconta la figlia -. La donna ha detto a mia mamma che una delle sue figlie aveva il Covid, era stata ricoverata in ospedale ed era grave. Forse ha fatto il nome di mia sorella, ma non sono sicura perchè la mamma è ancora scossa e non ricorda bene.

«Prepari tutti i soldi che ha e tutti i gioielli, subito» le ha detto la donna al telefono, e l’ha anche minacciata. «Se non lo fa la prendiamo a botte». La mamma si è messa a piangere, era spaventata, poi ha chiuso la telefonata e ha chiamato me e mia sorella. L’abbiamo rassicurata dicendole che stavamo bene e che quella donna era una truffatrice. Siamo andate subito da lei, è rimasta molto turbata. Ho deciso di segnalare l’episodio a per mettere in guardia tutti, soprattutto gli anziani, da questa gente senza scrupoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA