Bergamo, aumenta l’addizionale Irpef

«Servirà per famiglie e fasce più deboli» Presentato il Bilancio di previsione 2020 a Palazzo Frizzoni: ritocco dallo 0,6 allo 0,8%. «Gettito di 4,5 milioni per le casse comunali».

Aumenta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, meglio conosciuta come Irpef, a Bergamo. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio e Tributi, Sergio Gandi, nella mattinata di mercoledì 20 novembre presentando il Bilancio previsione 2020 del Comune di Bergamo. Per la prima volta nei due mandati del sindaco Giorgio Gori di amministrazione cittadina, Palafrizzoni introduce il ritocco dell’addizionale Irpef che passerà dall’attuale 0,6 allo 0,8% a partire dal 2020.

«L’aumento dell’Irpef non era più rinviabile – ammette l’assessore Gandi –: genererà 4,5 milioni di euro per le casse comunali che verranno utilizzati per riequilibrare il disavanzo ma soprattutto per finanziare, con 1.6 milioni di euro, iniziative a favore delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione». Il ritocco applicato dal Comune di Bergamo – sottolinea Gandi – è già stato applicato nell’85% dei capoluoghi di provincia. Il Bilancio di previsione dovrà ora essere discusso e approvato in Consiglio comunale entro Natale.

