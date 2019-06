Bergamo, blitz in via Qurenghi e Paglia

Sanzionato un locale, quattro denunciati È stata comminata una sanzione di 2mila euro per il non rispetto delle norme igienico-sanitarie.

I carabinieri della Compagnia di Bergamo, con il supporto delle unità cinofile di Orio al Serio e dei carabinieri del NAS di Brescia, hanno eseguito dei controlli mirati in via Paglia e in via Quarenghi, ispezionando diversi esercizi pubblici e controllando numerose persone e veicoli in transito.

In particolare hanno ispezionato 6 esercizi pubblici di tipo etnico, uno dei quali è stato sanzionato in via amministrativa per una somma complessiva di circa 2.000 euro per violazione delle norme igienico - sanitarie. Inoltre, i militari hanno controllato circa 80 veicoli ed identificato oltre 120 persone, di cui quattro deferite in stato di libertà per reati vari: un uomo e una donna, rispettivamente di 28 e 36 anni, entrambi di San Giovanni in Bianco, per inosservanza del foglio di via obbligatorio; un uomo, 31enne, nigeriano, per spaccio di sostanze stupefacenti; un uomo, 42enne, residente a Napoli, per guida in stato di ebbrezza, poiché trovato alla guida del proprio scooter con un tasso alcolico di circa 1.02 g/l.

