Bergamo, controlli dei Nas

Multe a due ristoranti etnici Nelle giornate di venerdì e sabato controlli straordinari nei dintorni dello scalo ferroviario cittadino. Ecco i risultati dell’operazione.

I militari della Compagnia di Bergamo, con il supporto delle unità cinofile e dei Carabinieri del Nas di Brescia, hanno eseguito alcuni servizi coordinati di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria e nelle aree circostanti (via Bonomelli, via Guido Paglia, via Quarenghi e via San Giorgio), ispezionando diversi esercizi pubblici ed identificando numerose persone.

In particolare, sono stati controllati circa 10 veicoli, 4 esercizi pubblici di tipo etnico, due dei quali sono stati sanzionati amministrativamente con delle pene pecuniarie di circa 4500 euro per violazione delle norme igienico – sanitarie. In uno dei due locali etnici sanzionati sono stati inoltre sequestrati circa 15 kg di carne di vario genere in quanto mancante della rintracciabilità come previsto dalla legge. Sono poi state identificate 75 persone, di cui 32 di interesse operativo con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

