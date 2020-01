Domenica pomeriggio centro pedonale

È iniziata la Fiera del Cioccolato Si preannuncia una domenica animata in centro a Bergamo, grazie alla Fiera del Cioccolato e alla ormai tradizionale pedonalizzazione mensile del cosiddetto “Sentierone allungato”: torna infatti anche il 26 gennaio la possibilità di fruire in tutta comodità degli spazi del centro cittadino, secondo uno schema ormai rodato negli ultimi anni.

La pedonalizzazione, anche in viale Roma, è prevista dalle ore 14 alle ore 19 del pomeriggio di domenica: via Borfuro sarà accessibile a senso di marcia invertito, in via Crispi viene istituito il doppio senso di marcia “a vista”, chiusi passaggio Zeduri e Largo Belotti.

In piazza Matteotti e per negli spazi del Sentierone torna infatti la Fiera del Cioccolato, alla sua ottava edizione: negli scorsi anni, in concomitanza del goloso evento, la pedonalizzazione ha consentito a migliaia visitatori di frequentare gli stand della Fiera, un successo di cui beneficiarono anche le altre attività commerciali della zona.

«L’iniziativa – spiega l’Assessore alla mobilità Stefano Zenoni – nasce in sinergia e collaborazione con le associazioni di categoria e il Distretto Urbano del commercio. Cconfermiamo l’obiettivo di promuovere una frequentazione “protetta” del centro da parte dei cittadini, favorendo così anche le attività commerciali. Negli anni scorsi e, recentemente, durante le feste di Natale gli appuntamenti con la pedonalizzazione delle aree centrali hanno dato risultati davvero positivi, con grande affluenza di persone e soprattutto una migliore fruizione degli spazi e delle stesse attività commerciali».

Per tutte le informazioni sulla Fiera del Ciccolato clicca qui.

