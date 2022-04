Bergamo e i suoi tesori sui banconi del bar: le foto su 20mila bustine di zucchero

Ventimila bustine di zucchero con fotografie selezionate di Bergamo. L’associazione Bergamo InCentro, creata nel 2011 dai commercianti delle vie centrali del capoluogo per promuovere il territorio valorizzando negozi, prodotti, servizi ed eventi, ha lanciato un’originale e «dolce» iniziativa per mostrare a bergamaschi e turisti alcuni angoli affascinanti, catturati dall’obiettivo dei passanti.

Sono state selezionate le più belle immagini dai social e, detto fatto, ecco l’idea di stamparle su 20mila bustine riempite con cento chilogrammi di zucchero per il caffè, da distribuire tra bar, ristoranti e attività ricettive. Dodici le fotografie da collezionare, scelte dall’organizzazione e stampate sull’involucro in carta, che sul retro riporta il logo dell’associazione Bergamo InCentro, con gli scatti che raffigurano il Sentierone, via XX Settembre, Porta Nuova, Largo Rezzara, Piazza Pontida, via Tasso, l’immancabile skyline di Città Alta sullo sfondo e le vie dello shopping addobbate con le luci natalizie.