«Bergamo Estate», via alle iniziative

Deroga sul rumore, coprifuoco alle 24 Cinema all’aperto, teatro, musica, sport, esplorazioni in città alla scoperta dei monumenti, feste di quartiere: il cartellone prevede iniziative che prendono il via oggi, domenica 2 giugno, e andranno avanti fino al 30 settembre.

Anche quest’anno va in scena «Bergamo Estate», cartellone di iniziative che intrattiene e diverte i bergamaschi che restano in città. Il Comune di Bergamo ha pubblicato la graduatoria con i 55 progetti (ma molte più iniziative) presentati delle associazioni e realtà del territorio che riceveranno un contributo economico. In tutto, Palafrizzoni ha stanziato 163 mila euro, e quest’anno, parte degli eventi sarà finanziata con il Bando Periferie, per circa 40 mila euro. Per «Bergamo Estate» il Comune ha previsto una deroga sul rumore: un massimo di 70 decibel, con coprifuoco alle 24. Cinema all’aperto, teatro, musica, sport, esplorazioni in città alla scoperta dei monumenti, feste di quartiere: il cartellone prevede iniziative che prendono il via oggi, domenica 2 giugno, e andranno avanti fino al 30 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA