L’incendio (Foto by Riccardo Meloni)

Bergamo, fiamme all’ex Reggiani: vigili del fuoco in azione - Video Intervento dei pompieri domenica 19 settembre all’ex Reggiani di Bergamo.

Nel pomeriggio di domenica 19 settembre un incendio è divampato nell’area ex Reggiani di Bergamo. L’allarme è scattato verso le 17 e sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco che sono riuscite a controllare il rogo. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento.

Ecco una foto e un filmato inviati dal nostro lettore Riccardo Meloni.

