Bergamo, Garante per i diritti dei detenuti Il Comune raccoglie le candidature

Il Comune raccoglie le candidature Le nomine sono effettuate fra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale. I cittadini interessati possono proporre direttamente la loro candidatura: qui tutte le informazioni.

Il Comune di Bergamo raccoglie candidature per la designazione dei propri rappresentanti presso la Fondazione Morzenti, l’Istituzione don Carlo Botta, l’Asilo Infantile di Colognola, la Gamec, la Fondazione Teatro Donizetti, l’Istituzione Morelli e per la nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Le nomine sono effettuate fra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale. I cittadini interessati possono proporre direttamente la loro candidatura, ovvero la stessa può essere proposta da gruppi consiliari del Comune, da singoli consiglieri del Comune, dai legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio o dai presidenti degli ordini e collegi professionali della provincia.

Sono esclusi dalle nomine o designazioni di cui sopra e, se nominati, decadono i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali e del Comune di Bergamo e altresì i membri degli organi esecutivi di Regioni, Province e del Comune di Bergamo non facenti parte dei rispettivi Consigli, tranne quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli enti di diritto privato non in controllo pubblico; coloro che ricoprono incarichi esecutivi e di rilievo in organizzazioni politiche o sindacali, confederali o categoriali, nonché degli ordini o collegi professionali, a livello provinciale o cittadino; coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all’interno del medesimo ente, azienda ed istituzione, fatto salvo quando espressamente previsto dallo statuto dei singoli enti.

Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum vitae contenente le generalità complete e residenza, il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative, l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura; dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, ai sensi del decreto legislativo 39/2013.

Nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, servono dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, di cui al punto 1. Infine carta d’identità del candidato e, nel caso di proposte, anche dalla carta d’identità del presentatore. Il termine per la presentazione delle candidature o delle autocandidature per la nomina negli enti sopra indicati è fissato al 25 novembre 2019. https://www.comune.bergamo.it/action:c_a794:rappresentare.comune;enti.istituzioni

Le candidature possono essere presentate esclusivamente on line, previa registrazione, ai seguenti link:

– autocandidatura: https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Arappresentare.comune%3Benti.istituzioni%3Bautocandidatura?source=31222;

– candidatura: https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Arappresentare.comune%3Benti.istituzioni%3Bcandidatura?source=31222;

Le informazioni relative alle nomine possono essere richieste al Servizio Consiglio, Giunta e supporto amministrativo della Direzione autonoma Affari istituzionali del Comune (dal lunedì al venerdì: 09-12 e 14,30-17) ai numeri telefonici 035/399.216/035/399.019 o tramite mail all’indirizzo: consigliocomunale@comune.bg.it.

