Bergamo ha un nuovo prefetto

Da Varese arriva Enrico Ricci Nella serata di lunedì 6 aprile è stata formalizzato la nomina di Enrico Ricci come nuovo prefetto di Bergamo, già prefetto di Varese.

Il prefetto Margiacchi, infatti, ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti d’età. «Apprezzo che il governo abbia rapidamente scelto il nuovo prefetto di Bergamo - commenta in serata il sindaco Giorgio Gori -. Viviamo un momento di particolare difficoltà ed è importante che la Prefettura abbia una solida guida. Non conosco personalmente il prefetto Ricci ma ho raccolto giudizi molto positivi da chi ha lavorato con lui, a partire dal sindaco di Varese Davide Galimberti, sinceramente dispiaciuto per la sua partenza. Dopo diverse “prefette” - l’ultima delle quali, la dott.ssa Margiacchi, ringrazio per il lavoro svolto e saluto affettuosamente - è il primo prefetto “maschio” con cui mi trovo a collaborare. Sono certo che sarà un’esperienza positiva».

Enrico Ricci è stato, dal 23 luglio 2018 fino a oggi, il prefetto della provincia di Varese. Dal 13 febbraio 2017 al 22 luglio 2018 è stato prefetto della provincia di Massa Carrara.

Nato nel 1960 a La Spezia, laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa è entrato nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il 3 aprile 1989. Ha prestato servizio - in ordine cronologico - nelle sedi di Pisa, Genova, Torino, e di nuovo Pisa e Torino. Capo di Gabinetto e Dirigente dei Servizi Elettorali nelle prefetture di Pisa e Torino, dove ha svolto anche le funzioni di vice prefetto vicario.

Ha curato, in particolare, emergenze per calamità naturali, l’organizzazione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia a Torino, programmi di accoglienza per profughi di varie nazionalità.

É stato componente della commissione di indagine presso il comune di Leinì (To), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 267/2000; Commissario straordinario nei Comuni di Bientina, Buti, Chianni, Moncalieri, Cumiana, Nichelino, sub commissario del Comune di Pisa, Presidente delle Commissioni Provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a Pisa e Torino; Presidente delle commissioni Elettorali circondariali di Pisa, Genova e Torino. Ha anche collaborato con la struttura commissariale per lo stato di emergenza nel territorio di Cengio (Savona) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale. Ha svolto le funzioni di presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino e di componente dell’Ufficio di supporto del Commissario per l’emergenza nomadi in Piemonte.

