Bergamo, travolti sulle strisce

Morto il marito, moglie gravissima L’incidente è avvenuto lunedì 25 marzo alle 17.20 , una Punto li ha investiti mentre stavano attraversando la strada in via Pio X nel quartiere di Celadina.

I due anziani Giuseppe Oldani, 77 anni e la moglie Federica Cassina di 76 erano subito parsi in condizioni gravissime ed erano stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni in condizioni critiche.Il marito è morto poco dopo il ricovero, mentre la moglie versa in gravissime condizioni.

