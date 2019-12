Bergamo, la «Pizzeria 900» chiude

Riaprirà a febbraio con un nuovo gestore Dopo 38 anni la città perde uno dei ristoratori storici, il locale è stato rilevato dal proprietario della Trattoria Caprese, Adriano Strati.

Chiude alla Vigilia di Natale un pezzo di storia di Bergamo la Pizzeria 900 di via Statuto, di fronte agli ex Ospedali Riuniti. «Ho aperto questa attività nel 1982, portando la pizza in un luogo nuovo della città.» - Racconta l’ormai ex proprietario Claudio Mansi di sessantanove anni - “Il Novecento è sempre stato a gestione familiare».

Il ristorante e albergo Novecento chiuderà infatti martedì 24 dicembre e, dopo dei lavori di ristrutturazione dei locali interni, riaprirà verso metà febbraio sotto la gestione di Adriano Strati, attuale proprietario della Trattoria Caprese di via Piccinini. L’imprenditore non snaturerà il nome del ristorante, conosciuto da tutta la città, e continuerà la tradizione sotto la dicitura «Novecento Strati».

